Starbucks kutter 1.100 stillinger

Starbucks planlegger å si opp 1.100 administrativt ansatte globalt, som en del av konsernsjef Brian Niccols strategi for å effektivisere selskapet, melder AP.

I et brev til de ansatte mandag skriver Niccol at de berørte ansatte får beskjed innen tirsdag formiddag. Han opplyste også at selskapet avvikler flere hundre ubesatte stillinger.

«Vårt mål er å drive mer effektivt, øke ansvarligheten, redusere kompleksitet og sikre bedre integrasjon», skriver Niccol.

Baristaene skånes

Starbucks har 16.000 ansatte i administrativ støtte globalt, men dette inkluderer også ansatte innenfor brenning og lagerdrift, som ikke berøres av nedbemanningen. Baristaer i selskapets kaffebarer omfattes heller ikke av oppsigelsene.

Niccol varslet allerede i januar at det ville komme kutt i administrasjonen innen mars. Han mener alt arbeid bør styres av beslutningstagere, samtidig som selskapet forenkler strukturen og fjerner hindringer for kommunikasjon.

«Vår størrelse og struktur kan gjøre oss trege, med for mange ledd, ledere for små team og roller som primært handler om å koordinere arbeid», skriver Niccol.

Starbucks ansatte Niccol i fjor høst for å snu den svake salgsutviklingen. Han har sagt at han ønsker å forbedre serveringstiden – særlig under morgenrushet – og gjøre butikkene til samlingssteder igjen.

Aksjen stiger tross inntektssvikt

Starbucks’ globale sammenlignbare omsetning – altså salg i utsalgssteder som har vært åpne i minst ett år – falt med 2 prosent i selskapets regnskapsår 2024, som ble avsluttet 29. september.

I USA er kunder blitt lei av økte priser og lengre ventetider, mens selskapet i Kina, Starbucks’ nest største marked, møter økende konkurranse fra rimeligere konkurrenter.

Starbucks-aksjen er opp 22 prosent hittil i år.