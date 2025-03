Hooters nærmer seg konkurs

Kjeden har lenge ledet an i den særamerikanske nisjen som ofte kalles «brestaurant», der målgruppen er menn i alle aldre som lokkes inn med øl, kyllingvinger og annen pubmat, og unge, lettkledde, kvinnelige servitører. Selve navnet er til og med et ordspill, da det både er et amerikansk slanguttrykk for kvinnebryst og et lydord for lydene ugler lager.

De siste årene, særlig etter koronapandemien, har de imidlertid slitt med fallende besøkstall og økende gjeld. Dette har rammet hele restaurantindustrien, men Hooters sliter både med at «casual dining»-segmentet de ligger i har problemer, og at mange yngre amerikanere er skeptiske til «brystaurant»-konseptet.

Nå jobber selskapet med en plan om å søke konkursbeskyttelse for å omstrukturere selskapet, sier anonyme kilder til Bloomberg. Ifølge kildene kan prosessen komme i gang i løpet av de neste to månedene.