Den tyske sportsutstyrsgiganten Adidas oppnådde bedre resultater enn ventet i fjerde kvartal, hjulpet av salget av de gjenværende Yeezy-produktene. Selskapet venter imidlertid svakere vekst i 2025, skriver CNBC.

Adidas' omsetningsvekst var på 19 prosent i fjerde kvartal, med inntekter på 5,97 milliarder euro. Dette var høyere enn analytikerprognosene på 5,72 milliarder euro. Driftsresultatet endte på 57 millioner euro, en betydelig forbedring fra tapet på 377 millioner euro i samme periode i fjor.

– Selv om vi ikke er der vi ønsker å være på lang sikt, var 2024 et svært vellykket år, sier Adidas' norske toppsjef Bjørn Gulden.

Han beskriver resultatene som «mye bedre enn vi hadde ventet», ifølge avisen.

Selskapets årsresultater viser en omsetningsvekst på 12 prosent til 23,7 milliarder euro, også dette over forventningene. Driftsresultatet ble 1,34 milliarder euro, sammenlignet med en forventning på 1,27 milliarder euro.

Kriger i Nord-Amerika

Adidas forventer at salgsveksten vil avta i 2025, med en vekst på et høyt ensifret prosenttall. Driftsresultatet ventes å øke til mellom 1,7 og 1,8 milliarder euro.

– For 2025 er vi i veldig god form, men den makroøkonomiske usikkerheten er stor, sier Gulden.

Adidas fortsetter å kjempe for markedsandeler i Nord-Amerika, hvor salget falt 1,6 prosent i 2024. Selskapet har også møtt økt konkurranse fra merker som On, Hoka og New Balance, samtidig som det forsøker å redusere avhengigheten av det kinesiske markedet.

Ifølge analytiker Yanmei Tang fra Third Bridge vil Adidas måtte satse på innovasjon utover de populære Samba- og Gazelle-skoene for å opprettholde veksten.

«Adidas har gjenvunnet posisjonen innen livsstilssko, men toppen av denne trenden kan allerede være passert i nøkkelmarkeder som Europa,» skriver Tang i et notat, ifølge CNBC.

Adidas' salg i Nord-Amerika har vært tynget av den avtagende populariteten til Yeezy-merket. Adidas kuttet samarbeidet med rapperen Ye (tidligere Kanye West) i 2022 etter at han kom med antisemittiske kommentarer. Selskapet har tidligere kommunisert at det planla å kvitte seg med resterende Yeezy-produkter i siste halvår i 2024.