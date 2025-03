Røkkes fondsatsing sliter – langt bak markedet

Akers satsing på kapitalforvaltning har fått en utfordrende start. ICP Global Transition Fund, det første fondet fra Industry Capital Partners (ICP), har hatt en negativ avkastning på 2,6 prosent siden oppstarten 5. juli i fjor. Til sammenligning har fondets referanseindeks, MSCI ACWI, steget med 10,7 prosent i samme periode, melder Dagens Næringsliv.

– Vi er investert i fundamentalt attraktive selskaper som fortsetter å levere sterke resultater, men det reflekteres ikke i aksjekursene på kort sikt, sier daglig leder Cecilie Skrindsrud Crnoja i ICP Asset Management.

Gjør det bedre enn rene fornybarfond

ICP har fra starten hatt en strategi om å investere i det grønne skiftet, men markedet har vært utfordrende. Sammenlignet med brede bærekraftsfond har ICPs fond gjort det svakere, men sett opp mot rendyrkede fornybarfond har det klart seg bedre.

– Den relative prisingen av disse selskapene har gått ned. Så det gjør det veldig spennende, sier investeringsdirektør Petter Johnsen til DN.

Han understreker at fondet fortsatt er ungt og mener at markedet etter hvert vil prise inn verdiene de har investert i.

Nytt fond på vei

Til tross for svak avkastning forbereder ICP Asset Management nå lanseringen av et nytt aksjefond i løpet av første halvår.

Ifølge Johnsen vil det nye fondet bli enda mer spisset, med høyere risiko og omtrent halvparten så mange selskaper som det første.

Forvaltet kapital i ICPs første fond er fortsatt på beskjedne 170 millioner kroner, til tross for at Aker la inn en startkapital på 50 millioner kroner. Skrindsrud Crnoja erkjenner at teamet har måttet lære seg kapitalinnhenting etter å ha jobbet i Oljefondet, hvor midlene kom rett fra statskassen, skriver DN.

– Målgruppen vår er profesjonelle investorer som har et langt perspektiv, sier Skrindsrud Crnoja og legger til:

– De har vært ute en vinternatt før, sier hun.