Walmart har bedt enkelte kinesiske leverandører om å redusere prisene sine med opptil 10 prosent for å dekke kostnadene ved de nye tollsatsene, rapporterer Bloomberg.

Ifølge kilder har produsenter av blant annet kjøkkenutstyr og klær fått krav om prisreduksjoner tilsvarende hele tollkostnaden.

Flere leverandører har motsatt seg kravene, da marginene deres allerede er svært lave. Noen produsenter har også spurt sine egne underleverandører om priskutt, men har fått nei.

Enkelte vurderer nå å kjøpe fra Vietnam, noe som har skapt bekymring rundt produktkvaliteten.

Prøver å beskytte mot prisøkninger

Både Target og Best Buy har advart om at handelskrigen kan føre til høyere priser for kundene. Samtidig har finansminister Scott Bessent tonet ned bekymringene rundt tollsatsene og uttalt at kinesiske produsenter vil ta den ekstra kostnaden.

«Vi oppfordrer alle parter til å finne en løsning som beskytter kundene mot prisøkninger,» sa en Walmart-talskvinne.

Ifølge Bloomberg har Walmart historisk sett hatt sterk forhandlingsmakt over kinesiske leverandører, men omfanget av de siste kravene er uvanlig og tvinger produsentene til å vurdere om de skal absorbere kostnadene for å beholde en langsiktig avtale.