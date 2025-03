DUE DILIGENCE-STYR: – Selskapet ble aldri lagt ut for salg. Da det gikk opp for meg hvor mye styr det var å selge, med due diligence og annet, la jeg det på is, sier Knut Giæver (t.h.) er daglig leder og eier i Hotspring Massasjebad. Her sammen med salgssjef Hans-Christian Hansen. Foto: Hotspring Massasjebad