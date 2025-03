Trump truer EU: 200 prosent toll på vin og champagne

USAs president Donald Trump er igjen ute med en melding på sin egen plattform, Truth Social.

– Den europeiske union, en av de mest fiendtlige og misbrukende skattemyndighetene og tollmyndighetene i verden, som ble dannet utelukkende for å utnytte USA, har nettopp innført en stygg toll på 50 prosent på whisky, skriver han.

Om ikke denne fjernes umiddelbart vil USA snart innføre mottiltak:

– 200 prosent på all vin, champagne og alkoholprodukter fra Frankrike og andre EU-representerte land, skriver han og legger til at det vil være fantastisk for vin- og champagnebransjen i USA.

I 2024 importerte USA Bordeaux for 340 millioner euro, og gikk dermed forbi Kina som det største eksportmarkedet. Samme år falt Bordeaux-produksjon til sitt laveste nivå på mer enn tre tiår.

Europeiske aksjer faller

Flere europeiske alkoholprodusenter faller etter meldingen. LVMH, som står bak kjente merkevarer som Moët & Chandon og Veuve Clicquot, er ned drøyt 2 prosent etter meldingen. Den franske vinprodusenten Pernod Ricard er ned 3,6 prosent.

I sin første periode som president la Trump en toll på 25 prosent på viner fra Frankrike, Spania og Tyskland tilbake i 2019. Produsentene har lenge også nå følt at de kan være i skuddlinjen, dersom det blir eskalering i handelskrigen. Den siste uken er både LVMH og Pernod Ricard ned over 7 prosent.

– Hele verden LURER OSS!!!

Onsdag innførte USA en global toll på 25 prosent på stål og aluminium. EU svarte med et mottiltak som rammer blant annet båter, whisky og motorsykler.



Bruken av toll som pressmiddel har tynget markedene og skapt usikkerhet for økonomisk vekst. Så langt i år har S&P 500 falt 4,8 prosent, mens teknologitunge Nasdaq er ned 8,6 prosent.

I en ny melding drøyt 45 minutter senere skriver Trump:

– USA har ikke frihandel. Vi har «dum handel.» Hele verden LURER OSS!!!