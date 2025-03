Norgesgruppen, som blant annet eier dagligvarebutikkene Kiwi, Joker, Meny og Spar, endte fjoråret med et resultat før skatt på 4,9 milliarder kroner før skatt, mot 4,3 milliarder i 2023.

Driftsinntektene økte til 118 milliarder kroner, opp fra 112,2 milliarder året før, og resultatmarginen ble 3,3 prosent for 2024 mot 3,1 prosent året før.



I en melding tilknyttet tallene skriver selskapet at butikkene hadde 170.000 flere kunder pr. uke sammenlignet med året før. Kiwi opplevde sterkest vekst, med både flere kunder og 14 nye butikker. Meny har åpnet fire butikker, en plukkbutikk for netthandel og gjenåpnet Jacobs på Holtet.

Selskapet skriver videre at 2024 ble preget av høy prisvekst og redusert kjøpekraft, i tillegg til konkurranse i matmarkedet, økt grensehandel og høyere kostnader.

Norgesgruppen (Mill. kroner) 2024 2023 Driftsinntekter 118.006 112.177 Driftsresultat 4.842 4.394 Resultat før skatt 4.880 4.344 Resultat etter skatt 3.924 3.446

Nødvendige marginer

– Vi har forståelse for at mange synes at maten i Norge er blitt dyr de siste årene. Tallene vi legger frem i dag viser at marginene våre fortsatt er lave, og på et nødvendig nivå, kommenterer konsernsjef Runar Hollevik i meldingen.

– Vårt viktigste bidrag for å bremse prisveksten på mat er å holde våre egne kostnader nede og innkjøpsprisene på varene vi kjøper så lave som mulig.

Hollevik fikk utbetalt bonus på 3,75 millioner kroner i fjor, opp fra 3,67 millioner året før. I sum fikk han ifølge rapporten utbetalt en lønn på 12,9 millioner kroner, altså i overkant av en million i måneden.

En betydelig del av resultatveksten kommer fra tilknyttede selskaper, der Dagrofa med Meny i Danmark leverte sterke tall.

Dagligvarekjempe

Norgesgruppen er eid av milliardær Johan Johannson og hans familie, som sitter på om lag 75 prosent av aksjene i selskapet. Ifølge Kapital 400-listen er Johan Johannson landets 5. rikeste person med en estimert formue på om lag 55,5 milliarder kroner.

Norgesgruppen står bak Kiwi, Meny, Joker og Spar, samt Kaffebrenneriet, Deli de Luca og Mix, og engrosvirksomheten Asko.