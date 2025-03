Solberg ber nordmenn handle varer fra Europa

– En sterkere europeisk økonomi vil også styrke forsvarsevnen. Vi kan alle kjøpe europeisk når vi har muligheten til det, tenke gjennom hvor vi drar på ferie og hvilke digitale tjenester vi bruker, sa hun i sin tale til landsmøtet.

Solberg sa at hun kan forstå at mange stusser over at hun ber dem kjøpe europeisk.

– Men til dem vil jeg si – det er alvor nå. Europas tid er nå, og valget mellom frykt og verdighet er vårt.

– Hvis vi virkelig ønsker at Europa skal bestemme sin egen fremtid, og ikke være en brikke for stormaktene, la hun til.