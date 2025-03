Trump-toll skaper konflikter for dagligvarekjempene

Dagligvaregigantene Walmart og Target er i harde forhandlinger med leverandører om prisøkninger på varer som bakeutstyr, vesker og leker. Utfallet avgjør hvor mye og når prisene øker – og hvilke produkter som forsvinner fra butikkhyllene, melder Reuters.

Store kjeder kan ikke uten videre øke prisene uten å risikere å miste markedsandeler. Dette har ført til krevende forhandlinger med leverandører som har sett kostnadene skyte i været etter innføringen av Trumps tollsatser.

Billigere alternativer

Walmart, som selger for 446 milliarder dollar årlig i USA, går nå grundig gjennom hver enkelt kostnadspost før de godtar en prisøkning, skriver Reuters. Å havne i en prisdisputt med kjeden kan være ødeleggende for leverandører.

Et eksempel er veskeprodusenten Bogg Bag, som allerede har økt prisen med 5 dollar på grunn av 20 prosent toll på varer fra Kina. Target selger nå Bogg Bags originale veske for 90 dollar, men har bedt selskapet vurdere å senke sine engrospriser. Dette har gjort at veskeprodusenten nå ser på produksjonsmuligheter i Sri Lanka, Vietnam og lavkostnadsfabrikker i Kina.

Hvis en produsent ikke får aksept for høyere priser, kan de risikere at dagligvaregigantene bytter ut produktet deres med billigere alternativer.



Forbli i hyllene

Ifølge Reuters preges prisforhandlingene også av strategiske valg blant konkurrenter. Fraser Townley, adm. direktør i T2M som spesialiserer seg på videospillkonsoller, påpeker at produsenter ofte absorberer tap på enkelte produkter for å opprettholde markedsandel og forbli i butikkhyllene.

– Før du i det hele tatt tanken om en prisøkning, må du finne ut hva alle andre gjør, sier Townley.

– Hvis du var en av 100 TV-produsenter som prøvde å få TV-ene dine inn i Walmart, ville de sagt: 'Jeg har 99 andre som ikke vil øke prisene, sier han og presiserer at han anser seg selv som heldig ettersom han leverer et produkt med lite konkurranse.