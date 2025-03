I tillegg gjør det at det blir tatt opp færre og mindre lån, noe som rammer bankenes inntjening. Ifølge HSBC falt utlånsveksten i februar med 5–12 prosent sammenlignet med året før.

Les også Rådgiver ødela ekteskap – krever millionerstatning En UBS-rådgiver anklages for affære og skjult pengedisponering i en oppsiktsvekkende rettssak i New York.

S&P til 5.300

Forbruksnedgangen har også ført til fall i aksjekursene til selskaper som American Express, Capital One og Synchrony, som har tapt mellom 15 og 22 prosent i verdi den siste måneden.

Samtidig varsler UBS-strateg Bhanu Baweja at et svekket forbruk kan presse det amerikanske aksjemarkedet ytterligere nedover. Han mener indikatorer som forventninger til sysselsetting, utsiktene for forbruk og forbrukertillit alle viser klare faresignaler.

UBS-strategen mener S&P 500 kan falle med ytterligere 8 prosent, til rundt 5.300 poeng, etter hvert som analytikere justerer ned inntjeningsforventningene for de neste månedene.

– Hvis du sa til noen for tre måneder siden at den amerikanske økonomien kommer til å bremse, ville du gjort deg selv til latter. Nå begynner plutselig mangelen på innvandring og fraværet av økonomiske stimulanser å vise seg i tallene, sier han til Bloomberg.

Baweja mener usikkerheten rundt Trumps planlagte tolløkninger fra 2. april skaper uro i markedet.

Noen meglerhus, som JP Morgan og Morgan Stanley, har anslått at den verste nedturen sannsynligvis er bak dem. Og analytikere forventer at S&P 500-inntektene vil øke med 9,5 prosent i 2025, sammenlignet med 12,5 prosent anslått ved begynnelsen av året, viser data fra Bloomberg Intelligence.

UBSs Baweja mener imidlertid at disse estimatene sannsynligvis vil bli redusert ytterligere.

Les også Storbank: På tide å kjøpe britiske aksjer Anbefalingen kommer samme dag som det britiske aksjemarkedet stiger til ny all-time high.

Positivt til obligasjoner

Ifølge Bloomberg er Baweja mer positiv til obligasjonsmarkedet. Han mener en avtagende økonomi vil dempe inflasjonspresset og gjøre spesielt kortsiktige statsobligasjoner mer attraktive.

– Jeg sier ikke at 10-årsrenten skyter i været – dette er ikke et «Liz Truss-øyeblikk» – men det er likevel problematisk. Selv om Fed kutter rentene på kortsiktige lån, følger de langsiktige rentene ikke etter like raskt, sier UBS-strategen.

– Det betyr at kapitalkostnadene forblir høye, noe som vil legge press på bedriftenes inntjening, legger han til.