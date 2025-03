Reitan-konsernet leverte et solid årsresultat for 2024, med en totalomsetning på 149 milliarder kroner og et driftsresultat på 5,1 milliarder kroner. Det var en kraftig økning fra året før da selskapet fikk et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner, etter en totalomsetning på 143 milliarder.

Resultat før skatt endte på 4,4 milliarder, opp fra 0,6 milliarder i 2023.

Oppkjøpet av Entra-eiendommene i Trondheim og integrasjonen av ALDI-butikkene i Danmark trekkes frem som sentrale milepæler i konsernets vekststrategi.

Rema-vekst i både Norge og Danmark

Reitan Retail, som eier REMA 1000, Reitan Convenience og Uno-X Mobility, hadde en omsetning på 132 milliarder kroner, opp fra 128 milliarder året før. Butikkomsetningen økte i både Norge og Danmark, og ALDI-konverteringen i Danmark omtales som en suksess av konsernet.

Til sammen gjennomførte Reitan Retail investeringer på totalt 2,4 milliarder kroner i løpet av fjoråret, som er en svak økning fra 2,3 milliarder året før.

For Rema 1000 økte omsetningen med 6 prosent, fra 51,3 til 54,5 milliarder kroner. Samtidig økte driftsresultatet med 300 millioner kroner til 2,1 milliarder kroner.

I Danmark fikk Rema 1000 et driftsresultat på 1,4 milliarder kroner i 2024, etter en omsetning på totalt 38,3 milliarder – opp fra 35,2 milliarder året før.

Leieinntektene opp 16 prosent

ØKTE INNTEKTENE: Trond Mellingsæter, adm. direktør i Reitan Eiendom. FOTO: Edvin W. Dahl / ECDE

Eiendomsvirksomheten Reitan Eiendom hadde også et sterkt år, med leieinntekter på 2,1 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,7 milliarder. Selskapet investerte totalt 10 milliarder kroner i nye prosjekter og selskapet har ambisjoner om å bli Norges største eiendomsselskap.

– Vi jobber målrettet for å bygge opp en vesentlig portefølje i Oslo sentrum og er godt rustet for å fortsette veksten, sier Trond Mellingsæter, adm. direktør i Reitan Eiendom.

Eiendomsvirksomheten er delt inn i tre områder: sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, logistikk- og industrieiendom samt handelseiendom i Skandinavia.

FORNØYD: Adm. direktør for Reitan Kapital, Magnus Reitan. Foto: Iván Kverme

Milliardavkastning i kapitalforvaltningen

Reitan Kapital, investeringsselskapet som forvalter konsernets finansielle verdier, leverte et sterkt resultat med en avkastning på 1,4 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 20,5 prosent.

– Vi går inn i 2025 med en godt diversifisert, global portefølje, sier adm. direktør Magnus Reitan og legger til:

– Markedene har vært ruglete i starten på 2025, men porteføljen har levert 3 prosentpoeng bedre avkastning enn referanseindeksen hittil i år.

Siden Reitan Kapital ble startet i 2016, har selskapet hatt en avkastning på 3,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,2 prosent og en meravkastning på 0,48 prosentpoeng.

Reitan Kapital investerer primært i fond, rentepapirer og globale indeksfond. I Trondheims-regionen, hvor Reitan-familien har både sterke bånd og økonomiske interesser, har selskapet også bygget en egen «Trønderportefølje». Den største investeringen er i Norbit, sammen med eierandeler i Sintef Venture, ProVenture, Viking Venture og Såkorn 1 Midt.