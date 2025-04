Norsk toppsjef tjente mer enn 83 millioner

Bjørn Gulden (59), Adidas' norske toppsjef, fikk en samlet godtgjørelse på nær 7,4 millioner euro i fjor, viser en godtgjørelsesrapport fra den tyske sportsutstyrsgiganten.

Det tilsvarer i dag drøyt 83,3 millioner kroner – og en markant nedgang fra året før.

Gulden tok over som Adidas-sjef 1. januar 2023 etter å ha ledet Puma tidligere, og for sitt første år som konsernsjef i Adidas fikk han en lønnspakke på rundt 104 millioner kroner – en pakke Oljefondet stemte imot.

Fjorårets samlede kompensasjon inkluderer en fastlønn på nær 3,8 millioner euro samt en bonus på 3,6 millioner euro. I 2023 utgjorde de variable delene av lønnspakken, som bonus og incentivprogrammer, nærmere 5,4 millioner euro.

– Svært vellykket år

Lønnskuttet kommer til tross for at Adidas økte omsetningen med 12 prosent til 23,7 milliarder euro i 2024, som var bedre enn ventet. Driftsoverskuddet på 1,34 milliarder euro var dessuten godt over forventningen på 1,27 milliarder.

«Selv om vi ikke er der vi ønsker å være på lang sikt, var 2024 et svært vellykket år,» sa Gulden i forbindelse med fremleggelsen av fjorårstall for en måneds tid siden.

For inneværende år har Adidas kommunisert forventninger om en langsommere salgsvekst:

«For 2025 er vi i veldig god form, men den makroøkonomiske usikkerheten er stor,» sa Gulden i begynnelsen av mars.