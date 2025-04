Sveits rammes knallhardt av toller

Sveits hadde kanskje forventet å slippe unna Trumps tollgrep, men landet har i stedet fått en av de høyeste avgiftene i Europa.

Eksport til USA ilegges en toll på 32 prosent, langt høyere enn EUs 20 prosent og mer enn tre ganger nivået for Storbritannia, som er på 10 prosent. Myndighetene i Sveits har kalt tiltaket «uforståelig», og bedrifter jobber nå med å tilpasse seg situasjonen, skriver Bloomberg.

– Mer enn selve tollsatsene bekymrer jeg meg for en avmatning i USAs økonomi. Hvis industrien der slutter å investere, vil det påvirke våre salgstall, ifølge Pascal Forrer, administrerende direktør i Rego-Fix.

Sveitsiske luksusvarer kan bli dyrere

Foreløpig er farmasøytiske produkter unntatt toll, men avgiftene rammer en rekke sektorer, inkludert presisjonsinstrumenter, sjokolade og luksusvarer. Ifølge Oddo BHF kan tollsatsen redusere etterspørselen etter sveitsiske klokker i USA og tvinge merker som Rolex, Patek Philippe og Swatch til å justere prisene.

Den sveitsiske børsindeksen SMI falt 2,5 prosent torsdag. Logitech, som har store deler av sin omsetning i USA, stupte 17 prosent, det største fallet på den europeiske Stoxx 600-indeksen.

Myndighetene avviser valutamanipulasjon

Den sveitsiske regjeringen forventer nå lavere økonomisk vekst enn tidligere anslått. Likevel planlegger de ingen mottiltak, ifølge finansminister Karin Keller-Sutter.

Sveits har tidligere blitt beskyldt for «urettferdige handelspraksiser», men myndighetene avviser at de manipulerer valutaen for å fremme eksport.

– Det var overraskende hvor høy tollsatsen ble, sa Petra Tschudin fra den sveitsiske sentralbanken under en konferanse i Zürich.

Hun advarer om at økte tollsatser kan føre til økt kapitalflyt til Sveits, som kan styrke den sveitsiske francen og presse sentralbanken til å gripe inn i valutamarkedet. Det kan igjen føre til nye anklager fra USA om valutamanipulasjon.