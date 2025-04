– Vi ønsker å reformere WTO for å sikre seg at den kan tilpasse seg dagens virkelig. Samtidig ønsker vi å styrke et multilateralt system for handel og åpenhet på tvers av landegrensene, sier handelsminister Parks Tau.

Den sørafrikanske anmodningen kommer få dager etter at Donald Trump innførte 10 prosent toll på nesten all import fra hele verden. Varer fra Sør-Afrika ble også ilagt en ekstratoll på 31 prosent.

Tau sier at de nye tollsatsene fra USA viser viktigheten av et globalt samarbeid som WTO.

– Det er nødvendig at land møtes og kommer fram til et felles regelverk, og at de handler på grunnlag av dette. Derfor er systemet knyttet til WTO så viktig, sier han.

WTO ble opprettet i 1995 som en fortsettelse av Generalavtalen om toll og handel (GATT) fra 1948.

Målet med organisasjonen er å fremme handelen mellom stater, utforme regler for verdenshandelen og løse handelskonflikter.