Trump i tollforhandlinger – aksje bykser opp

President Donald Trump melder på Truth Social at han har hatt en «svært produktiv» samtale med generalsekretæren for det vietnamesiske kommunistpartiet, To Lam.

Lam fortalte at Vietnam ønsker å redusere sine tollsatser mot USA til null, dersom det kan fremforhandles en avtale med USA.

Amerikanske aksjer fikk en liten oppsving på nyheten, men både S&P 500 og Nasdaq er ned over 3 prosent for dagen. Sistnevnte var tidligere ned godt over 5 prosent.

Vietnam fikk 46 prosent gjengjeldelsestoll fra USA, noe som er problematisk for flere. Nike og Adidas har satset tungt i regionen og var blant de største taperne i går. Førstnevnte fikk seg et pent kursløft nøyaktig ved meldingen fra Trump, og handles nå opp 3,7 prosent.

«Jeg takket ham på vegne av vårt land, og sa at jeg ser frem til et møte i nær fremtid», skrev Trump.