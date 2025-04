Musk foreslår nulltoll mellom USA og Europa

Elon Musk uttrykte lørdag håp om at USA og Europa kan bevege seg mot et nulltoll-regime som vil skape «en frihandelssone» mellom de to økonomiske blokkene, melder Bloomberg.

Uttalelsene kom under et møte med Italias visestatsminister Matteo Salvini i Firenze – bare dager etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en toll på 20 prosent på varer fra EU.

«Både Europa og USA bør ideelt sett gå i retning av en nulltollsituasjon og skape en frihandelssone mellom Europa og Nord-Amerika,» sa Musk til Salvini.

Han fremhevet også ønsket om et dypere partnerskap mellom USA og Europa, samt større mobilitet for personer som ønsker å arbeide på tvers av regionene.

«Det har definitivt vært mitt råd til presidenten,» sa Musk.

Refser Peter Navarro

Uttalelsene kommer i kontrast til Trumps aggressive handelspolitikk, som har sendt globale markeder i kraftig uro. EUs ledere har signalisert at de foretrekker forhandlinger, men er forberedt på gjengjeldelse – inkludert toll på tjenester og målretting av amerikanske teknologiselskaper.

Musk, som har vært en sentral rådgiver for Trump siden januar og tidligere støttet ham økonomisk, ga også kritikk til Peter Navarro – en kjent talsmann for harde tolltiltak og rådgiver for Trump. På X antydet Musk at Navarros Harvard-utdanning «er en dårlig ting», og stilte spørsmål ved hans praktiske erfaring.

Selv om Tesla i stor grad produserer biler i USA og dermed er mindre utsatt for bilrelaterte tollsatser, har Musk tidligere erkjent at selskapets virksomhet i Kina kan rammes.