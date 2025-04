Rekyl for billigbutikk

«Du skal få en dag i morgen som ren og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til,» sang Alf Prøysen i 1966. Europeiske investorer fikk imidlertid ingen god start på den nye børsuken, i kjølvannet av sjokkerende store fall i Asia og bare spede tegn på at Trumps handelskrig trappes ned.

De viktigste europeiske børsindeksene sank 2-3 prosent, og volatiliteten var skyhøy, men det var enkelte lyspunkter. Det London-noterte gruveselskapet Fresnillo, som er en av verdens største produsenter av edle metaller, fikk et kursløft på godt over 2 prosent. Aksjen dro nytte av en rekyl i sølvprisen, og hittil i år utgjør kursoppgangen 28 prosent.

I USA åpnet S&P 500 og Nasdaq 100 med fall på rundt 3 prosent, men ved firetiden var nesten hele nedturen visket ut. Rekylen varte imidlertid ikke lenge, og en halvtime senere var begge indeksene ned med rundt 2 prosent.

Vinnerlisten inkluderte butikkjeden Dollar Tree, som var opp med 6-7 prosent. Som navnet antyder har selskapet spesialisert seg på billigprodukter, helst med en prislapp på 1 dollar eller mindre og typisk fra lavkostland i Asia. Kursrekylen skyldtes hovedsakelig at Dollar Tree reverserte sitt lite vellykkede oppkjøp av Family Dollar ved å selge datterselskapet for 1 milliard dollar til en investorgruppe. Det hjalp også at en rekke land angivelig har tatt kontakt med Trump-administrasjonen for å forhandle om gunstigere handelsvilkår. Dette inkluderte blant andre India, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Israel, Storbritannia og Cambodia.

For øvrig virket det i et par dager som om kryptovaluta var en «trygg havn» under børsuroen. Inntrykket ble imidlertid endret over helgen og mandag, da bitcoinkursen igjen dalte til mindre enn 77.000 dollar. Fallet fra rekorden i januar utgjorde nesten 30 prosent. Nedturen bidro mandag til å gi de kryptorelaterte meglerne Coinbase og Robinhood kursfall på henholdsvis 3 og 1 prosent.