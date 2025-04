EU og Kina i samtaler om handelsomdirigering

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen oppfordret tirsdag Kina til å finne en forhandlet løsning etter USAs innføring av omfattende tollsatser. Det melder Reuters.

I en telefonsamtale med Kinas statsminister Li Qiang understreket von der Leyen behovet for at Europa og Kina samarbeider for å sikre et rettferdig og åpent handelssystem.

Von der Leyen fremhevet «ansvaret Europa og Kina har, som to av verdens største markeder, for å støtte et sterkt reformert handelssystem – fritt, rettferdig og basert på like konkurransevilkår», heter det i en uttalelse fra hennes kontor.

Begge partene diskuterte å etablere en mekanisme for å spore eventuell handelsomdirigering og sikre at utviklingen håndteres på en hensiktsmessig måte.

Hun etterlyste en forhandlet løsning på dagens situasjon og understreket behovet for å unngå ytterligere eskalering. Hun løftet også frem Kinas avgjørende rolle i å håndtere mulig handelsomdirigering som følge av tolltiltak, særlig i sektorer som allerede er preget av global overkapasitet, gjengitt av TDN Direkt.