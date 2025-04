Svarer Trump: Setter opp prisene enda mer

Den danske hjemmeelektronikkprodusenten Bang & Olufsen kommer til å sette opp prisene som følge av Trump-administrasjonens nye tollregime, melder Nyhetsbyrån Direkt.

I en rapport for det tredje kvartalet i det avvikende regnskapsåret 2024/25 opplyser Bang & Olufsen at selskapet gjennomførte moderate prisøkninger i januar, men at ytterligere prisøkninger vil komme 1. mai som følge av at president Donald Trumps nye tollsatser har trådt i kraft.

Hvor store de nye prisøkningene blir, oppgis imidlertid ikke.

Bang & Olufsens produkter produseres i Danmark og eksporteres, så selskapet er eksponert for den nye tollsatsen på 20 prosent for EU-varer som sendes til USA. Det amerikanske kontinentet står for rundt 14 prosent av Bang & Olufsen-konsernets inntekter, skriver nyhetsbyrået.

Rekordmargin

Tredjekvartalsrapporten viser forøvrig at Bang & Olufsen økte inntektene med 2 prosent til 631 millioner danske kroner i tredje kvartal, løftet av det amerikanske kontinentet samt Europa, Midtøsten og Afrika. Asia tynget imidlertid.

Bruttofortjenesten ble økt til 55,4 prosent, som er ny rekord for premiumelektronikkselskapet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger og enkeltposter ble økt fra 72 til 88 millioner danske kroner.

Resultatet etter skatt i tredje kvartal endte på 7 millioner danske kroner, opp fra 3 millioner i samme periode for ett år siden.

Bang & Olufsen-aksjen var ned rundt 5 prosent i København-handelen tidlig onsdag ettermiddag.