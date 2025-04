– Konsernsjefen hevdet på resultatpresentasjonen at sen påske er bra for påskesalget, men problemet er at vi ikke vet utvanningseffekten på bruttomarginen fra dagligvarer i påsken. Handler du påskesjokoladen din på Europris, vil det være negativt for marginen deres, og produktmiksen i forhold til påskevarer gjør oss usikre, forklarer analytikeren som ligger inne med kjøpsanbefaling og 12-måneders kursmål 93 kroner.

Les også Sikker på rentekutt Høyere renter etter tollsjokket? Nei, det ville være som å svare på økt skatt med økte renter, mener Ole André Kjennerud i DNB Markets.

Tror aksjen er høyere om ett år

En negativ Öob-effekt på 115 millioner sendte driftsresultatet (EBIT) fra pluss 107 til minus 37 millioner kroner, og EBIT-marginen fra pluss 5,3 til minus 1,3 prosent. Organisk falt EBIT 26,6 prosent til 78 millioner, og EBIT-marginen til 3,8 prosent.

Driftsresultatet justert for av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 224 millioner kroner i første kvartal, og skuffet markedet da Infront-konsensus var 283 millioner kroner – omtrent på nivå med samme periode i fjor.

– Er dagens kursfall en kjøpsmulighet?

– Aksjen faller veldig mye, men på kurser over 80 kroner må du prise inn Öob. Risk/reward i aksjen var dårlig inn mot dagens tall, og et svakt første kvartal med negativ påske- og Öob-effekt var ventet. Men vi er positivt innstilt til omstillingen i Öob på sikt, og i tillegg venter vi en bra utvikling i Norge. Vi tror aksjen er høyere om ett år enn i dag – dog etter litt motvind i første, og kanskje andre kvartal, svarer SEB-analytiker Fuglu.

Les også Fokuserer på den langsiktige oppsiden SEB oppjusterer handelsaksje tross svake utsikter for første kvartal, Danske Bank ser oppside i bank og industriaksje nedgraderes på grunn av dollarkursen.

– ÖOb er ikke priset inn

Han har altså ikke mistet troen på den langsiktige Europris-historien.

– Et viktig poeng er at selv om Öob-tapene i første kvartal var større enn hva vi tror konsensus ventet, har man heller ikke priset inn ÖOb i aksjen. Så vi mener at tapene er av mindre betydning, og det er ventet av markedet at dette tar tid. Hadde aksjen stått vesentlig høyere, så er man er sensitiv på kortsiktig utvikling i Öob, fortsetter Fuglu.

– Jo mer aksjen sklir, desto bedre blir risk/reward. Og husk at første kvartal er et lite kvartal for Europris, føyer han til.

– Svensk omstilling er i rute

Europris-sjef Eldal forsikrer i torsdagens rapport om at omstillingen i Sverige er i rute.

LA FREM TALL: Europris, ledet av Espen Eldal. Foto: Iván Kverme

– Vi gjør oppryddingstiltak som baner vei for oppgradering av kategorier, fornyelse av sortiment og omfattende ombygging av butikker gjennom 2025 og inn i 2026. Snuprosesser tar tid, men vi er fortsatt trygge på å realisere en stor vekstmulighet i årene som kommer, sier han.

Eldal har dermed god tro på å nå selskapets langsiktige ambisjon om å løfte ÖoB-inntektene til 5 milliarder svenske kroner innen utgangen av 2028, med 5 prosent EBIT-margin for butikkporteføljen som omsatte for nærmere 2,9 milliarder kroner i fjor.

Den første piloten med en fullstendig ombygd ÖoB-butikk ventes å stå klar før sommeren.

Les også DNB Markets ser flere kurstriggere – Det er flere faktorer som peker i positiv retning, og det er stort sett medvind for aksjen, sier strateg Paul Harper.

– Motstandsdyktig konsept

I dagens mildt sagt urolige geopolitiske klima for internasjonal handel og samarbeid føler Europris seg godt forberedt inn mot vår- og sommersesongen, og styret viser i rapporten til at Europris-konseptet har vist seg motstandsdyktig i krevende tider.

«Gjennomsnittsforbrukeren opplevde økt reallønn i fjor, og lønnsoppgjøret tilsier at dette vil være tilfellet også i år. Likevel avhenger forbrukertilliten også av gjelds- og rentenivå. Mens rentene har blitt satt ned i Sverige, har de forventede rentekuttene i Norge blitt utsatt. Selv om dette kan påvirke forbruket negativt, mener konsernet det er godt posisjonert under dagens makroøkonomiske forhold», heter det.