Prada kjøper Versace

SOLGT: En måned etter at Donatella Versace (i svart) kunngjorde at hun trekker seg som kreativ sjef hos Versace, har det italienske motehuset blitt solgt. Her fra et Versace-show under Milan Fashion Week sammen med supermodellene Carla Bruni (f.v.), Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford og Helena Christensen, Foto: Dreamstime