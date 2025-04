Det hvite hus: Norge får 10 prosent toll

Det hvite hus kunngjorde torsdag listen over landene som får 90 dagers pause fra gjengjeldelsestollene, etter at president Trump onsdag kveld varslet pausen.

Norge var opprinnelig ilagt 15 prosent toll, men ifølge den nye presidentordren får Norge nå 10 prosent.

Tollpausen gjelder frem til 9. juli, opplyses det.

Over 75 handelspartnere er på listen, noe som betyr at de får 10 prosent toll. Disse landene, inkludert Norge, har i motsetning til Kina tatt «betydelige skritt» for å rette opp i ubalanserte handelsforhold og samarbeide med USA om sikkerhetspolitiske og økonomiske spørsmål, heter det.

– Jeg erklærte en nasjonal nødsituasjon grunnet forhold som gjenspeiles i store og vedvarende underskudd i USAs varehandel, uttalte Trump i den nye presidentordren.