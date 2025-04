Apple reddes fra Trumps toll-kaos

Fredag kveld fikk Apple et etterlengtet gjennombrudd etter at USAs president Donald Trump besluttet å frita selskapets mest populære produkter fra de varslede tolløkningene mot Kina.

Unntaket gjelder blant annet iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og AirTags. Samtidig har Trump droppet en planlagt 10 prosent toll på elektronikk fra andre land, skriver Bloomberg.

I tillegg har Trump bestemt å fjerne tollsatsen på 10 prosent på disse produktene importert fra andre land enn Kina.

– Dette er en stor lettelse for Apple, ifølge analytiker Amit Daryanani i Evercore ISI.

Han sier tollen ville ført til en betydelig kostnadsøkning, og forventer en positiv reaksjon i aksjemarkedet etter et kraftig fall på 11 prosent hittil i måneden.

Apple hadde i forkant begynt å legge en nødplan for å flytte mer produksjon til India for å omgå Kina-tollen. Fabrikker i India er allerede i stand til å levere over 30 millioner iPhones årlig, og kunne dekket en betydelig andel av amerikansk etterspørsel.

Kina som flaskehals

Omtrent 87 prosent av iPhone-produksjonen skjer i Kina, og landet står for rundt 17 prosent av Apples inntekter. Et raskt skifte bort fra Kina ville derfor vært svært krevende, både operasjonelt og strategisk.

Selskapet måtte i løpet av få måneder ha flyttet iPhone 17-produksjonen til India eller andre steder. Det ville sannsynligvis ført til prisøkninger. Apple chartret nylig fly for å sende 1,5 millioner iPhones fra India til USA for å ta innersvingen på Trumps tollinnføring.

Samtidig frykter Apple at Kina kan slå tilbake hvis produksjonen flyttes ut i for raskt tempo. Myndighetene har tidligere begrenset bruk av iPhones i statlige organisasjoner og åpnet etterforskningssaker mot amerikanske selskaper.

Langt fra Made in USA

Selv om Trump har presset Apple til å flytte produksjon til USA, peker industrien på manglende produksjonskompetanse og kapasitet i hjemlandet.

Apple selv mener at USA heller bør satse jobber av høy verdi og investeringer i for eksempel halvlederproduksjon.

Apple får fortsatt 60 prosent av sine inntekter utenfor Amerika, og produksjonskapasiteten i Kina er fremdeles uvurderlig på grunn av effektivitet og skala.

Apple har sammen med andre teknologiselskaper, i flere uker drevet intens lobbyvirksomhet mot Det hvite hus. Dette eskalerte ytterligere etter at gjensidige hevntiltak mellom USA og Kina førte til at Apple sto overfor en samlet tollsats på 145 prosent.

Apple-aksjen er ned 20,9 prosent på Wall Street så langt i år.