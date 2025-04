Mandag kom Tysklands statistikkbyrå, Destatis, ut med tall som viser rekordhøy eksport med USA for 2024.

Rapporten viser at USA i fjor sto for omtrent 10,4 prosent av Tysklands totale eksport, tilsvarende 161,3 milliarder euro eller 1.935,8 milliarder norske kroner.

I 2024 utgjorde eksporten til USA den høyeste andelen siden 2002. Dette gjorde at USA ble Tysklands fremste eksportdestinasjon for fjoråret – over Kina, som var toppdestinasjonen fra 2016 til 2023.

Den økte tyske eksporten fra Kina over til USA skyldes avtagende vekst i kinesisk økonomi, som følgelig har svekket landets importetterspørsel.

Samtidig advarer Tysklands økonomidepartement eksportindustrien om betydelige motkrefter i tiden fremover som følge USAs president Donald Trumps tollpolitikk.

– På grunn av den amerikanske tollpolitikken er usikkerheten rundt utviklingen for tysk eksport for tiden eksepsjonell høy, fremkommer det i aprilrapporten, skriver Reuters.

Rapporten tilføyer at det ikke forventes noen oppgang i etterspørselen i månedene fremover i en tid preget av økt proteksjonisme.

Når det gjelder industriell produksjon, bemerker rapporten at «en fornyet, merkbar svekkelse» forventes de kommende månedene, ettersom tollene legger ytterligere press på fallende ordrebøker.