Verdens største luksusselskap, franske LVMH, la frem sine tall for første kvartal mandag like etter børsslutt i Paris.

Selskapet rapporterte en omsetning på 20,3 milliarder euro i første kvartal, noe som tilsvarer rundt 244 milliarder norske kroner.

Resultatet er svakere enn ventet, med en organisk salgsnedgang på 3 prosent målt mot første kvartal i fjor. Analytikerne hadde på forhånd ventet en vekst på 1,1 prosent, ifølge Bloomberg.

LVMH ble grunnlagt av franske Bernard Arnault (76), som også er administrerende direktør og styreleder. Formuen hans er anslått til 165 milliarder dollar, hvilket gjør motemogulen til verdens femte rikeste person, ifølge Bloomberg.

Usikkerhet etter tollpakke

Vin- og brennevinssegmentet hadde en nedgang på hele 9 prosent, drevet av lavere etterspørsel etter konjakk i USA og Kina, i tillegg til en «normalisering» i champagnesalget.

LVMH peker samtidig på usikkerhet rundt nye amerikanske tollsatser, spesielt rettet mot alkoholimport.



Særlig svakt gikk det for motesegmentet, som står for halvparten av konsernets inntekter. Her falt omsetningen med 5 prosent, betydelig mer enn det analytikere hadde ventet med et forsiktig fall på 0,6 prosent.

– Etter flere år med enestående vekst, er det å holde fokus den beste måten å komme seg gjennom en nedgangsperiode på. Det er også en mulighet til å vise vår smidighet og evne til å tilpasse oss og reagere, sa finansdirektør Cécile Cabanis, ifølge Fortune.



Både kosmetikk segmentet og segmentet for klokker og smykker hadde stabile leveranser i første kvartal, opplyser LVMH i kvartalsrapporten. I disse segmentene finner man merkevarer som Tiffany & Co., Bvlgari samt TAG Heuer, Hublot og Zenith.

Aksjefall

LVMH er den første av luksusselskapene som legger frem sine tall for første kvartal. Luksusgiganten er Europas nest største selskap mål i børsverdi og er notert på Paris-børsen.

Hittil i år har aksjen falt med 17 prosent, mens den har svekket seg 33 prosent det siste året. LVMH-aksjen falt videre i etterhandelen etter selskapet la frem sine tall.