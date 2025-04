LVMH-aksjen stuper på Paris-børsen etter at selskapet mandag kveld skuffet markedet da kvartalstallene ble lagt frem. På det meste var aksjen ned nesten 8 prosent.

I første kvartal oppnådde det franske luksuskonsernet langt svakere salg enn ventet etter økte utfordringer i det globale luksusmarkedet. Selskapet fikk en organisk salgsnedgang på 3 prosent målt mot første kvartal i fjor, mens det var ventet en vekst på 1,1 prosent.

Passert av Hermès

LVMH-aksjen er nå ned 23 prosent hittil i år, og selskapet ble i en kort periode passert av rivalen Hermès i markedsverdi. LVMH prøvde å kjøpe rivalen for 15 år siden, i et raid som sjokkerte det franske næringslivet, skriver Bloomberg.

Mens oppkjøpsforsøket pågikk sendte Hermès-familien, som da eide 73,4 prosent av selskapet, ut en pressmelding hvor de hevdet at de sto sammen som en sterk og solid enheti møte med LVMH.

Til tross for at Europas rikeste mann Bernard Arnault presset på for å få gjennomført et oppkjøp, endte det med at det var Arnault som til slutt ble nødt til å selge sine aksjer i Hermès noen år senere.

I fjor hadde LVMH en omsetning på 84,7 milliarder euro og et driftsresultat på 19,6 milliarder. Mens Hermès hadde i samme periode en omsetning på 15,2 milliarder euro og et driftsresultat på 6,2 milliarder.

Selv om Arnault ofte topper listen over verdens rikeste – han ligger for tiden på femteplass på Bloomberg Billionaires Index – er Hermès-familien, der sjette generasjon ved Axel Dumas leder selskapet, Europas rikeste, med en anslått formue på rundt 171 milliarder dollar pr. desember, skriver Bloomberg.