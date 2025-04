Temu og Shein skrur opp prisene i USA

USA mottar 4 millioner pakker med verdi under 800 dollar hver eneste dag. Denne tollfrie grensen blir fjernet 2. mai, og i tillegg innfører USA 145 prosent toll på varer fra Kina. Det gjør at kinesiske netthandelsgigantene Temu og Shein varsler prisoppgang for amerikanske kunder. Foto: Dreamstime