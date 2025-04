Gucci-salget stuper 25 prosent

Kering, selskapet bak luksusmerker som Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta og Balenciaga, rapporterte en omsetning på 3.883 millioner euro i første kvartal 2025 – en nedgang på 14 prosent fra året før. Bloomberg-konsensus ventet en topplinje på 4.089 millioner.

Selskapet forklarer fallet med et usikkert makrobilde og svak forbrukertillit.

Flaggskipmerket Gucci sto for det største fallet, med en organisk vekst på minus 25 prosent sammenlignet med første kvartal 2024, til 1.571 millioner euro. Bloomberg-konsensus ventet en nedgang på 23,63 prosent. Gucci rapporterer om lav butikktrafikk og fortsatte utfordringer knyttet til eldre kolleksjoner. Samtidig har nye veskelinjer fått god mottakelse, og det er ventet flere produktlanseringer i annet kvartal, skriver selskapet.

Les også Fransk luksuskjempe bommet kraftig Luksusgiganten LVMH oppnådde langt svakere salg enn ventet i første kvartal, etter økte utfordringer i det globale luksusmarkedet.

Oppgang for Bottega Veneta

Saint Laurent hadde et mer moderat fall på 9 prosent, til 679 millioner euro. Ifølge selskapet ble kolleksjonen for vår/sommer 2025 godt mottatt, med økende interesse for nyheter på tvers av produktkategorier.

Bottega Veneta viste styrke med en inntektsvekst på 4 prosent, til 405 millioner euro, drevet av sterk detaljhandel i vestlige markeder og Midtøsten, samt stabil vekst i alle produktkategorier.

De øvrige merkene under paraplyen – inkludert Balenciaga, McQueen og Brioni – falt samlet 11 prosent, til 733 millioner euro. Innen smykker rapporterte Boucheron, Pomellato og Qeelin om vekst, særlig i Asia og USA.