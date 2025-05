Tollfrykt gir 2008-flashback i USA

Frykten for en ny økonomisk nedtur brer seg blant amerikanere etter at USAs nye tollsatser ble kommunisert tidligere i april. Mange søker nå tilbake til erfaringene fra finanskrisen i 2008, melder CNBC.

Kiki Rough, en 28 år gammel selvstendig næringsdrivende fra Chicago, har fått stor oppmerksomhet på TikTok og Instagram med videoer der hun lærer folk å lage billige måltider basert på gamle krisekokebøker.

«Vi må dele kunnskap nå fordi alle er redde, og læring gir folk trygghet til å håndtere situasjonen», sa Rough til CNBC.

«Dette er kanskje første gang vi millenniumsbarn kan være eksperter på noe», uttalte Scott Sills, en 33 år gammel markedsfører i Louisiana.

Hamstrer i tollfrykt

Goldman-trader Faraz Munaim skrev lørdag at mange forbrukere tilsynelatende har bestemt seg for at nye tollsatser kommer, og handler deretter, uavhengig av hva som faktisk skjer.

«Vi kan allerede ha passert et slags "event horizon" når det gjelder forbrukeratferd», skrev Munaim.

Som et eksempel nevner han sin kusine, som skal gifte seg senere i år. For å unngå prisøkninger på bryllupsdekorasjoner laget i Kina, valgte hun å forhåndsbestille alt nå. Ifølge hennes bryllupsplanlegger er dette en trend som brer om seg, hvor mange også kutter budsjetter og gjestelister av frykt for økonomisk usikkerhet.

Også i privatlivet merker Munaim endringene. Han skriver at hans kone vurderer å fremskynde netthandelen, og at flere butikker nå bruker tollfrykt som et salgsargument for å få kundene til å handle raskere.

Trøst i nostalgi

CNBC melder at sparetipsene nå har blitt en stor trend i sosiale medier. Herunder pekes det på billig mat som svinekoteletter, hjemmefester med «jungle juice» og å kjøpe klær som kunne brukes både på jobb og sosiale sammenkomster.

Førsteamanuensis ved Babson College, Megan Way, forteller til nyhetsbyrået at det er naturlig at folk søker støtte i hverandre når økonomien skaper usikkerhet.

«Det er veldig menneskelig å søke andres erfaringer i usikre tider», uttalte Way.

Hun understreker at selv om dagens situasjon er annerledes enn finanskrisen i 2008, oppleves usikkerheten rundt økonomi, geopolitikk og innenrikspolitikk på samme måte.

På sosiale medier trekkes det også kulturelle paralleller mellom finanskrisen og dagens situasjon. Fra flashmob-videoer og «recession pop»-musikk til relanseringer av gamle TV-serier som «Phineas and Ferb», finner mange en slags trøst i nostalgi, skriver CNBC.