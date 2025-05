Gigant tar grep – 377 prosent prisøkning over natten

Fast-fashion-giganten Shein Group har skrudd opp prisene på et bredt spekter av produkter i forkant av varslede tolløkninger på småpakker, melder Bloomberg.

Mesteparten av prisøkningene kom fredag, med store variasjoner mellom kategoriene. Prisene på de 100 mest populære produktene innen skjønnhet og helse økte med i gjennomsnitt 51 prosent fra torsdag, hvor enkelte produkter mer enn doblet seg i pris. For kjøkkenartikler og leker var den gjennomsnittlige økningen på over 30 prosent, ledet an av en oppgang på 377 prosent for et sett med kjøkkenhåndklær.

Netthandelsplattformer som Shein og Temu står overfor 120 prosent toll på mange produkter på grunn av USAs beslutning om å fjerne «de minimis»-fritaket for småpakker fra Fastlands-Kina og Hongkong. Washington vil også øke avgiften pr. postforsendelse til 100 dollar etter 2. mai, og enda høyere etter 1. juni, melder nyhetsbyrået.

Flytter produksjonen

President Trump hevdet så sent som 21. april at «det nærmest ikke er inflasjon» på grunn av fallende energi- og dagligvarepriser. Sheins prisøkninger viser imidlertid at kinesiske nettbutikker forsøker å overføre de økte kostnadene til amerikanske kunder.

Allerede i februar tilbød Shein incentiver til kinesiske leverandører for å etablere produksjon i Vietnam. Temu ba på sin side kinesiske fabrikker sende varer i bulk direkte til amerikanske lagre.

Shein og Temu så en oppgang i salget i mars og tidlig april ettersom amerikanske forbrukere hamstret varer i påvente av prisøkninger, viser data fra Bloomberg.