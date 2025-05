Kinesiske fabrikker stanser produksjon

Kinesiske produsenter stanser produksjonen og sender ansatte hjem etter at USA har doblet tariffene på kinesiske varer. Fabrikker i eksportbyer som Yiwu og Dongguan, særlig innen leker og lavprisprodukter, rammes hardest.

Flere håper på tariff-lettelser, men forbereder seg på langvarige utfordringer.



For å kompensere for tapte eksportinntekter, prøver mange kinesiske fabrikker å finne nye kunder i markeder som Europa og Latin-Amerika. Samtidig forsøker enkelte produsenter, som sportstøybedriften Woodswool, å selge varene sine i Kina via netthandel.

Selv om noen lykkes med å nå nye kunder, klarer ikke innsatsen å veie opp for det store fallet i etterspørselen fra USA. Mange fabrikker risikerer derfor å ha deler av produksjonen stående stille i flere måneder fremover.

Får ikke nok støtte

Store selskaper som JD.com og Baidu tilbyr støtteordninger for å hjelpe eksportører å selge varer internt i Kina. Likevel utgjør denne støtten bare en liten andel av tapene eksportbedriftene lider under.

Samtidig vurderer flere bedrifter å flytte produksjon til India og Sørøst-Asia, ettersom tollkontrollen mot videresending via tredjeland strammes inn. Eksporten til markeder som Brasil og Ghana vokser, men kan neppe erstatte USA på kort sikt.