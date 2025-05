Nytt stortap for XXL

Saken oppdateres

XXL leverte en topplinjevekst på 7 prosent i første kvartal målt mot samme periode i fjor. Da var riktignok tallene svært lave, men konsernsjef Freddy Sobin tar de positive signalene han kan få. Årsaken til fremgangen blir begrunnet med selskapets strategi Reset & Rethink som skal forbedre resultatene deres med 500 til 750 millioner kroner i løpet av 2026.

– Vi er galde for å se at vår fornyede oppmerksomhet på å levere verdi for pengene, og at vi er relevante i makredet, driver vekst i alle segmenter. For første gang på to år er vi tilbake med med topplinjevekst. Et klart tegn på at Reset & Rethink-strategien begynner å virke, sier konsernsejf Freddy Sobin.

Til tross for topplinjevekst fortstetter pengene å renne ut i bunnen. De foregående to årene har selskapet hatt totale tap på mer enn 3,6 milliarder kroner, og nå vippet det neste over 4 milliarder kroner. Resultatet før skatt endte på minus 281 millioner kroner, og driftsresultatet var negativt med 179 millioner kroner.

XXL Q1 Mill. kroner 2025 2024 Driftsinntekter 1.672 1.558 Driftsresultat −179 −188 Resultat for skatt −281 −209

I første kvartal i fjor omsatte XXL for 1,56 milliarder kroner, og hadde et tap på 209 millioner kroner. Året før lå omsetningen på 1,98 milliarder kroner, og tapet beløp seg til 225 millioner kroner.

De ni foregående kvartalene har XXL tapt mer enn 3,6 milliarder kroner.

Tidligere i vinter ble de tre store eierne enige om å hente 600 millioner kroner i en emisjon hvor kursen ble satt til 10 kroner. 200 av millionene gikk til å dekke et brolån de fikk i fjor høst, og resten var ment å bruke til bedre innkjøp og oppussing av butikker. Målet har lenge vært å redusere antall kvadratmeter butikk alt i alt, og å bedre varelagersituasjonen på produkter som selger godt. Det var den seneste i en rekke av emisjoner som har vært nødvendig for å sikre driften. I markedet spratt XXL opp en kort periode i håp om at Frasiers Group skulle komme med et tilbud på hele selskapet med en premie. Det skjedde aldri.

XXL har vridd varelageret sitt fra kapitalakrevende varer som ski og sykler, og vridd det mer mot mindre og rimeligere varer som er mer etterspurt. Det har ført til mindre kapitalbinding, men høyere volum av varer. Ved fremleggelsen av fjerde kvartal sa Sobin at han så tegn til bedring på slag og bedre vekst.