I rapporten for første kvartal skriver Komplett at forbedrede markedsforhold og nye produktlanseringer innen gaming og IT bidro til en omsetningsvekst fra 3.245 millioner kroner i første kvartal 2024 til 3.370 millioner kroner de første månedene i 2025.

– Første kvartal ble kjennetegnet av bedre markedsforhold, selv om forbrukeradferden fremdeles var preget av forsiktighet i våre nøkkelmarkeder i Norge og Sverige, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett.

Konsernet har gjennomført kostnads- og effektiviseringstiltak, men det var ikke nok til å kompensere for inflasjon, vekstinitiativer og høyere markedsføringsutgifter, skriver selskapet. Justert EBIT i første kvartal var minus 39 millioner kroner, sammenlignet med -40 millioner i samme periode i fyr.

Effektene av kostnadstiltakene er forventet å tilta gjennom året. Samtidig har den globale usikkerheten ført til et mer forsiktig forbrukersentiment.

– Ser vi fremover, vil vi fortsette arbeidet med å utnytte våre stordriftsfordeler, samtidig som vi iverksetter ytterligere kostnadstiltak på tvers av konsernet, sier Semlitsch