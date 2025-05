– Hver gang du går inn på en matbutikk, så føler du at det blir dyrere og dyrere. Det tror jeg alle merker. Og alle må ha mat, sier FrP-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Hun poserer foran en handlevogn og en gigantisk kvittering som står utstilt på FrPs landsmøte på Gardermoen denne helgen.

– En vanlig familie bruker nå nesten 15.000 kroner i måneden bare på mat og drikke. Derfor vil FrP halvere matmomsen, sier Listhaug.

Hun viser til et regnestykke fra Sifo for å forklare hvor mye dyrere maten er blitt:

Mellom august 2021 og august 2024, har handlekurven med mat og drikke økt med over 3.600 kroner i måneden for en eksempelfamilie med to barn og to voksne.

Det tilsvarer 43.000 kroner i året.

Og siden august 2024 har prisene bare økt ytterligere.

– Er jo ikke sunnmøring for ingenting

FrP-lederen merker selv at det er blitt dyrere å handle inn mat til hennes egen familie på fem.

– Men det er nok ikke mest synd på meg. Jeg er mye mer bekymret for de som kanskje har slitt med å få økonomien til å gå rundt før, og som har fått denne prisøkningen og renteøkningen på toppen, sier hun.

– Er det noen varer du velger bort fordi de er blitt for dyre?

– Jeg prøver å tenke litt økonomisk og finne billige alternativer. Jeg er jo ikke sunnmøring for ingenting. Det må være litt fornuftig.

Momskutt: – Det vil hjelpe litt

Handlekurven som er utstilt på FrP-landsmøtet, inneholder en rekke dagligvarer. På den gigantiske kvitteringen ender summen på 3.342 kroner.

Av det går 401 kroner til matmoms. Dersom den halveres, ville man altså ha spart 200 kroner.

– Det vil jo hjelpe litt. Du får redusert prisene noe, i hvert fall det som staten tar inn, sier Listhaug.

Matmomsen, eller merverdiavgiften, som det egentlig heter, er i dag på 15 prosent.

Vil følge opp dagligvarekjedene

Regjeringen støtter ikke kutt i matmomsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at han ikke tror lavere moms på mat løser problemet, og at pengene fort kan havne i lommen på butikkene.

Det tror ikke Listhaug på.

– Dette ble jo gjort under Jens Stoltenberg. Da gjennomførte man en undersøkelse i etterkant, og den viste at det ga effekt. Så man har prøvd det før, og det hadde effekt, sier hun.

FrP-lederen lover også å følge nøye med på dagligvarekjedene, og at de faktisk setter ned prisene etter et momskutt.

– Hvis ikke, ville det ha blitt fulgt opp.

– FrP vil gi milliarder i skattelettelser til de rikeste. Det vil vel ikke hjelpe for dem som sliter med å få råd til mat?

– Det aller viktigste er jo at du har en jobb å gå til. Hvis vi kan sørge for at det er vekst og verdiskapning i næringslivet, så er jo det helt avgjørende for at folk skal ha råd til mat, sier hun.