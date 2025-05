Kinesiske selskaper forsøker å unngå Trump-administrasjonens tollsatser ved bevisst å underrapportere verdien på varer som sendes til USA, skriver Financial Times.

Avisen har gjennomgått dokumenter fra kinesiske kjemikalie- og emballasjeleverandører som tilbyr seg å sende varer til små amerikanske selskaper med «delivery duties paid» (DDP) – det vil si at eksportøren betaler tollen.

– Vi ser stadig flere tilfeller der fabrikker i Kina tilbyr å betale tollavgiftene for selskapene, og så selger varene i USA til priser som ligger under det tollavgiftene egentlig skulle tilsi, sier sjef for logistikkplattformen Flexport, Ryan Petersen.

Noen kinesiske leverandører endrer også på varebeskrivelser for å redusere tollpliktig verdi.

Les også Trump kaller Kina for «sjefssvindleren» Trump kommer med sterke utsagn mot Kina i det han prøver å tone ned konsekvensene av den pågående handelskrigen.

– Oppsigelser eller svindel

Praksisen truer med å undergrave et hovedmål med president Donald Trumps aggressive tollregime, nemlig å motivere amerikanske selskaper til å kjøpe varer fra innenlandske produsenter. Samtidig kan den midlertidig skjerme forbrukere i USA mot prisøkninger på dagligvarer.

– Dette er ikke noe annet enn et forsøk på å unngå toll. Selv om føderale påtalemyndigheter kan gå etter amerikanske selskaper som samarbeider om dette, er det lite de kan gjøre overfor de kinesiske selskapene, poengterer Dan Harris, en amerikansk advokat som jobber med selskaper som importerer varer fra Kina.

En California-basert matprodusent som ønsker å være anonym, hevder overfor Financial Times at en kinesisk leverandør har tilbudt å endre kostprisene på fakturaen for å hjelpe til med å unngå tollen.

– Mitt valg er å si opp ansatte eller bli med på svindelen, sier eieren.

Les også – Derfor vil USA tape mot Kina Den anerkjente Financial Times-kommentatoren Martin Wolf mener Kina har sterke kort på hånden i handelskrigen mot USA.

– Trump har panikk og feiger ut President Donald Trump er åpen for å kutte Kina-tollen betydelig, og ser ut til å få Beijing til forhandlingsbordet.

– Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

Vanskelig å sanksjonere

Avisen påpeker at USA skiller seg ut blant verdens større økonomier ved å tillate utenlandske selskaper uten fysisk tilstedeværelse å stille en liten garanti for å registrere seg som importører. Dette gjør det vanskelig for myndighetene å håndheve store sanksjoner.

Financial Times viser også til en føderal rapport fra 2008 viste at det amerikanske justisdepartementet sjelden fulgte opp svindelsaker mot såkalte «foreign importers of record» (IOR), da det ble vurdert som «lite sannsynlig at inndrivelse av utestående toll vellykket kan gjennomføres i en utenlandsk domstol.»

Den konservative tankesmien Heritage Foundations dro frem samme problem i rapporten «Project 2025», som har fungert som en veiviser for deler av Trump-administrasjonens politikk.

Rapporten foreslo ifølge avisen at amerikanske myndigheter enten bør kreve at «IOR-er stiller kontantinnskudd langt over de gjeldende tollsatser ved innførsel» eller at «IOR-er registrerer tilstrekkelige amerikanske aktiva for å sikre betaling av tollavgifter til rett tid.»