Blivakker har i en årrekke tjent gode penger på nettsalg av sminke, hudpleie, hårpleie og parfyme. I 2018 åpnet den første fysiske Blivakker-butikken, og i løpet av 2024 økte antall butikker fra to til syv.

Ytterligere to butikker åpner til sommeren, og adm. direktør Kolbjørn Ertzeid i Blivakkers morselskap Brandsdal Group forventer at fysiske butikker i Norge vil omsette for 250 millioner kroner i år.

Nå åpner Blivakker sin første butikk i utlandet; nærmere bestemt i den finske hovedstaden Helsinki. I utlandet opererer selskapet under merkenavnet Cocopanda.

Cocopanda åpnet nettbutikk i Finland i 2016, og det var kø utenfor den 800 kvadratmeter store butikken da den åpnet denne uken. Butikken er lokalisert i Mall of Tripla, som er Nordens største handlesenter målt i antall besøkende.

Brandsdal Group eies av Einar Øgrey Brandsdal.