Det er nå over en måned siden Trumps «frigjøringsdag» der han la frem omfattende tollsatser mot en rekke land - inkludert Norge. «Dagen i dag vil bli husket som dagen USA ble rikt igjen» sa Trump fra talerstolen utenfor det Hvite Hus.

Tollsatsene skapte stor turbulens i aksjemarkedet, mens tollkrigen mellom USA og Kina trappet kraftig opp. Samtidig har en rekke land satt i gang diskusjoner om nye handelsavtaler med USA, i håp om å få senket tollene.

Fredag sa Trump derimot at USA ville opprettholde en grunnleggende tollsats på 10 prosent på import, selv etter at handelsavtaler er blitt inngått, men la til at det kan gis unntak dersom land legger frem «betydelige handelsbetingelser». Det skriver Reuters.

Han sa også at man kan forvente nye handelsavtaler i løpet av de neste ukene, men understreket at de alltid ville «ha et utgangspunkt på 10 prosent».

Ny handelsavtale

Torsdag denne uken holdt Trump en pressekonferanse i Det hvite hus der han bekreftet at USA og Storbritannia var blitt enige om en handelsavtale. Avtalen er den første som Trump inngår med et annet land etter den famøse «frigjøringsdagen».

Avtalen vil åpne det britiske markedet for noen amerikanske landbruksprodukter, blant annet storfekjøtt og etanol, sa Trump. De var også enige om å gjøre tollprosessen i Storbritannia smidigere for amerikanske produkter.

For britene innebærer avtalen at USAs toll på opp til 100.000 britiskproduserte biler reduseres fra 25 prosent til 10 prosent, og at toll på stål og aluminium fjernes helt.

I tillegg fjernes USAs toll på flydeler, blant dem Rolls-Royce-motorer til fly, mens et britisk flyselskap skal kjøpe fly fra Boeing til 10 milliarder dollar.

Den generelle tollsatsen på 10 prosent ble stående.