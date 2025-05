Markedet venter store kutt i Kina-tollen

USA og Kina har gjort betydelig fremgang i handelssamtalene i løpet av helgen, og senere mandag er det ventet mer detaljer om avtalen.

Amerikanske aksjeindeksfutures er kraftig opp mandag morgen – Nasdaq 100 stiger 2 prosent – og det er risk-on-stemning.

«Markedene stiger etter at helgens samtaler mellom USA og Kina har resultert i positiv retorikk. Begge parter roser fremgangen, men som vanlig ligger djevelen i detaljene når Bessent taler klokken 09.00 Genève-tid. Markedet hadde forventet fremgang etter disse samtalene, og jeg har argumentert for en ensidig reduksjon tilbake til 50-prosentnivået. Det blir avgjørende å se tonen fra kinesisk side og hva en fremtidig løsning faktisk innebærer,» skriver stjernetrader Rich Privorotsky i Goldman Sachs i sin morgenrapport.

Ifølge en spørreundersøkelse gjort av Nomura, ventet 44 prosent av respondentene at Kina-tollen, etter helgens møte, vil falle til 34–59 prosent, ned fra dagens 145 prosent.

«Optimismen er høy, og dersom det ikke kommer en betydelig tollreduksjon overfor Kina, mener vi det finnes rom for skuffelser i markedene. Handelskrigen mellom USA og Kina i 2018–2019 minner oss på at forhandlingene ikke nødvendigvis er enkle, og at en ny opptrapping i spenningene ikke kan utelukkes – slik som Trumps ‘handelsavtalen er avlyst’-kommentar i mai 2019, som utløste et fall på omtrent 16 prosent i Hang Seng etter en oppgang», skriver Asia-aksjestrateg Chetan Seth i Nomura.

BNPP: Smertegrense på 45 prosent

Financial Times (FT) rapporterer samtidig at Moody’s tror Kina-tollene vil halvere seg de neste ukene. BNP Paribas tror også at Kina-tollen skal kraftig ned.

«Det viktigste er sannsynligvis at USA kan komme til å kutte den totale tollsatsen til 45 prosent (...) Hvis tollsatsene fortsatt er høyere enn 45 prosent, kan investorene bli skuffet», uttalte Wei Li, leder for multiaktivainvesteringer i BNP Paribas Kina, til avisen.

«Vi mener handelsrelaterte nyheter vil forbli volatile, og det er fortsatt for tidlig å konkludere med sikkerhet at aksjene er helt ute av fare. Utover USAs og Kinas handelssamtaler vil markedets hovedfokus være på harde økonomiske data fra både USA og Kina», skriver Nomura.