Tirsdag ble det kjent at grensehandelen økte med 5,9 prosent i første kvartal. Til sammen brukte nordmenn 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i løpet av årets første tre måneder.

NHO skylder på norske særavgifter, som sukkeravgift, alkoholavgift og tobakksavgift, for den høye grensehandelen.

Serveringsbransjen har små marginer, og næringen har ikke råd til å miste så mye inntekter til Sverige, mener bransjesjef Tobias Strandskog-Christensen for servering i NHO Reiseliv.

– Norge mister tusenvis av arbeidsplasser, investeringer og viktige skatteinntekter. Likevel har politikerne passivt sett på mens nordmenn valfarter til Sverige – og utviklingen bare fortsetter, sier Strandskog-Christensen.

Også Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke mener de nye grensehandelstallene burde få regjeringen til å våkne.

– Når myndighetene ikke gjør noe for å bremse veksten, blir mer handel i nabolandene det resultatet man får. Regjeringens handlingslammelse gjør at viktig verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter havner i utlandet, og aller mest i Sverige, i stedet for hos norske bedrifter og den norske statskassen, sier han.