Grensehandelen er ute av kontroll

Grensehandelen vokser kraftig, og norske arbeidsplasser og skattekroner forsvinner ut av landet. Serveringsbransjen rammes ekstra hardt, med pressede marginer og høyere kostnader. I årets første kvartal brukte nordmenn 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet – 141 millioner mer enn i fjor, til tross for at påsken i år falt utenfor perioden.

De norske særavgiftene på grenseutsatte varer er en gavepakke til svensk handel. Nordmenn foretok over 5 millioner turer, og nesten 11 milliarder kroner forlot Norge i fjor – penger som kunne støttet norske arbeidsplasser og lokalsamfunn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser ingen tegn til at trenden snur. Vi lekker som en sil til söta bror over grensen.

Vi kan ikke fortsette å beskatte bransjen til det ikke er mer luft igjen

En økende trend er også at familier og vennegjenger krysser grensen, ikke bare for å handle mat, men også for å spise og drikke. I 2024 brukte nordmenn nesten én milliard kroner på kafé og restaurantbesøk i Sverige. Dette er en stor bekymring for oss, og går hardt ut over serveringssteder nært grensen.

Serveringsbransjen i Norge sliter. I 2023 var driftsmarginen på 2,7 prosent – en nedgang fra 3 prosent året før. Samtidig har næringslivet for øvrig en driftsmargin på 8 prosent. Med så lave marginer blir serveringsstedene ekstra sårbare for kostnadsøkninger. Likevel har vi noen av Europas høyeste alkoholavgifter og strengeste reguleringer.

Les også Svenskehandel blir svindyrt Norske kroner er fortsatt uinteressante for spekulative investorer, mens svenske kroner styrkes av den store forsvarsindustrien.

Kraftig økte kostnader på grunn av pris- og lønnsvekst rammer serveringsbransjen hardt. Når gjestenes kjøpekraft svekkes, og særavgiftene på drikkevarer stiger hvert år, presses prisene opp. Dette gjør det stadig vanskeligere å konkurrere med svenske serveringssteder. En halvliter i Norge belastes med nesten 19 kroner i avgifter – langt mer enn i Sverige og Danmark.

Danmark slet tidligere med massiv grensehandel til Tyskland på grunn av høye avgifter. De valgte å kutte avgiften. Resultatet ble mindre grensehandel, uten økning i ølkonsumet. Norske politikere må lære av danskene, og det er ingen naturlov som sier at reduserte avgifter alltid betyr økt forbruk.

Hvis vi ønsker en levende serveringsnæring og flere norske arbeidsplasser, må alkoholavgiftene reduseres. Vi kan ikke fortsette å beskatte bransjen til det ikke er mer luft igjen. Det handler om å sikre norske arbeidsplasser, inntekter og levende lokalsamfunn.

Tobias Strandskog-Christensen

Politisk rådgiver og bransjesjef for servering i NHO Reiseliv