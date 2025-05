Den britiske handels- og varehusgiganten Marks and Spencer (M&S) bekrefter at enkelte kundeopplysninger er blitt stjålet under dataangrepet selskapet opplevde i slutten av april, skriver Reuters.

Cyberangrepet, som har ført til full stans i selskapets netthandel i over tre uker, har sendt aksjekursen ned hele 15 prosent.

M&S, som er børsnotert på London-børsen, handles til 344,9 pund og falt ytterligere 0,4 prosent tirsdag.

Selskapet, som har over 1000 fysiske butikker, skal være ofre for såkalte «løspengevirus», hvor kriminelle krypterer interne systemer og krever betaling for å gjenopprette tilgang.

– Det er viktig å presisere er at dataene ikke inneholder brukbare betalings- eller kortopplysninger, som vi ikke lagrer, og det gjelder heller ikke konto-passord, opplyser selskapet.

Flere britiske selskaper har i løpet av de siste ukene blitt rammet av slike angrep, inkludert Co-op og Harrods, skriver avisen videre.

Taper gigantsum

Ifølge estimater fra Deutsche Bank tidligere i mai kan tapet beløpe seg til minst 30 millioner pund, med en ukentlig takst på rundt 15 millioner pund.

Dette tilsvarer et beløp over 400 millioner norske kroner.

Selskapet ønsker selv ikke å tallfeste de økonomiske konsekvensene, men opplyser at en tredjedel av M&S sine produkter kjøpes vanligvis på nett.

– Vi har iverksatt tiltak for å beskytte våre systemer, og arbeidet med å få driften tilbake til normalen pågår fortsatt, opplyser M&S.

AI kan gjøre det verre

Under CyberUK 2025-konferansen uttalte Pat McFadden, britisk minister med ansvar for cybersikkerhet, at kunstig intelligens vil øke både hyppigheten og alvorlighetsgraden av fremtidige dataangrep, skriver Reuters.

Han viste til at britiske myndigheter i fjor mottok nesten 2.000 rapporter om cyberangrep, hvorav 12 ble klassifisert som svært alvorlige. Det er tre ganger så mange som året før.

– Cyberangrepene mot britiske butikker bør være en vekker for alle – inkludert regjeringen, offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner, sa McFadden.

Han understreket at cybersikkerhet ikke lenger kan betraktes som en luksus.