Kid taper mer, men vokser i Sverige

Kid-aksjen fikk skikkelig juling da Oslo Børs åpnet torsdag.

Etter å ha levert et resultat langt unna analytikernes estimater, reagerte markedet med å senke Kid-kursen 7,8 prosent sammenlignet med sluttkursen onsdag.

Etter to timers handel på børsen hadde kursen steget litt igjen, men var fortsatt ned 5 prosent.

Salgsrekord

Tross kursfall var det noe for ledelsen å glede seg over da førstekvartalstallene ble kjent. Kid noterer seg for inntektsvekst på 37,2 millioner kroner i første kvartal i år, mot samme periode i fjor.

Totalt ble omsetningen i kvartalet 734,6 millioner kroner mot 697,3 millioner i fjor. Det er den høyeste omsetningen Kid har hatt i ett første kvartal.

Selv om topplinjen er hyggelig lesning for ledelse og aksjonærer, så er resultatlinjene i regnskapet mer dyster å forholde seg til.

Uventet tap

Selskapets driftsresultat endte på minussiden med 16,3 millioner kroner. Det kom som en overraskelse på en del analytikere.

Bloombergs innhenting av estimater i forkant av presentasjonen ga uttrykk for at Kid skulle levere et driftsresultat på 23,4 millioner kroner.

I første kvartal i fjor var driftsresultatet 9,5 millioner kroner på plussiden.

Kid (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 734,6 697,3 Driftsresultat –16,3 9,5 Resultat før skatt –37,9 –10,9 Kvartalsresultat –30,1 –9,1

Når finansregnskapet er gjort opp, leverte Kid et minusresultat før skatt 37,9 millioner kroner. Det var en kraftig svekkelse fra samme kvartal i fjor, da resultat før skatt var minus 10,9 millioner kroner.