– Vi kan ikke sitte rolig og se på at dagligvareprisene stiger så mye som de har gjort. Veksten i matprisene har vært altfor høy. Vi vil ha klare svar, så skal vi handle etter det, sier Støre til VG.

Det er dagligvareselskapene Coop, Norgesgruppen, Reitan Retail (som har Rema), Oda, Nortura og Orkla som er kalt inn for å forklare seg for statsministeren, melder avisen.

Planen er at én etter én skal møte med Støre og næringsminister Cecilie Myrseth i løpet av neste uke. De to vil ha svar på følgende spørsmål:

* Dagligvarebransjen har beholdt lønnsomheten selv med høy kostnadsvekst – er dette tegn på sunn konkurranse?

* Hvordan skal dere få fram de faktiske prisene på en bedre måte?

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, viser til at den internasjonale kostnadsveksten har preget hele verdikjeden for mat. Han sier at selskapet ser fram til møtet hos SMK.