– Walmart bør slutte å prøve å skylde på toll som grunnen for at de øker prisene gjennom hele kjeden. Walmart tjente milliarder av dollar i fjor, langt mer enn ventet. Mellom Walmart og Kina bør de, som man sier «spise tollkostnaden,» og ikke øke prisene for sine kjære kunder. Jeg skal følge med, og det skal også deres kunder, skriver Trump på sitt sosiale medium Truth Social.

Walmart, som er en av USAs største butikkjeder, uttalte denne uka at de kommer til å måtte øke prisene om kort tid. De peker på straffetollen som Trump har innført overfor importvarer fra nær alle USAs handelspartnere, særlig Kina.

Hevder toll betales av utenlandske produsenter

Trump har tidligere hevdet at tollkostnadene betales av utenlandske produsenter, og at amerikanske produsenter og butikkjeder skulle absorbere kostnadene uten å sende dem videre til forbrukeren. Dette er en analyse de færreste økonomer deler, og mange har også advart om at straffetollene kan øke inflasjonen.

Torsdag kunngjorde Walmart at prisen på alt fra bananer til bilseter kommer til å øke i pris. Adm. direktør Doug McMillon peker på lav fortjenestemargin i varehandelen – altså at kjeden ikke tjener særlig mye penger på hver solgte vare – som grunn til at de ikke kan «spise» kostnadene. Samtidig lover han at de skal holde matvareprisene mest mulig nede.

Bjellesau

Walmart anses som en bjellesau for varehandelen i USA, og er kjent for svært aggressiv kostnadskutting for å holde prisene lave. 90 prosent av USAs befolkning bor innen 16 kilometer av en Walmart-butikk og hver uke handler 255 millioner mennesker verden over hos kjeden.

For tre uker siden ble det avslørt at en annen detaljhandelgigant, Amazon, hadde planer om å opplyse overfor kundene hvor mye Trumps straffetoll økte kostnaden for hver enkelt bestilling. Trump og Det hvite hus tordnet mot Amazon og avsløringen ble raskt benektet.