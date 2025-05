Torsdag i forrige uke presenterte Kid sin kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten fire prosent. Totalt ble omsetningen i kvartalet 734,6 millioner kroner, mot 697,3 millioner i fjor. Selskapets driftsresultat endte derimot på minus 16,3 millioner kroner, betydelig verre enn forventet.

I en analyse fra SEB skriver analytiker Håkon Fuglu at selv om Kid hadde et svakt første kvartal grunnet høyere driftskostnader enn ventet, ser han fortsatt betydelig langsiktig vekstpotensial for selskapet.

Driftsresultatet i første kvartal var lavere enn både FactSet-konsensus på -2 millioner og SEBs estimat på -9 millioner kroner.

Analysefakta Aksje: Kid

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 189 (190)

Fuglu mener likevel at Kid er godt posisjonert for fremtidig vekst gjennom butikkekspansjon og konseptoptimalisering, blant annet med åpning av ni nye butikker i andre kvartal og videre utrulling av Extended-konseptet.

Han fremhever at det fortsatt er 44 Hemtex-butikker som skal konverteres til Kid-konseptet, og at selskapet sikter mot en total butikkflate på 192.000 kvadratmeter innen 2030, opp fra 122.000 kvadratmeter i 2024.

SEB nedjusterer driftsresultatestimatene for 2025 til 2027 med 1-4 prosent. Fuglu gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen, samtidig som han senker kursmålet marginalt fra 190 til 189 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 146,80 kroner, ned 2,8 prosent.