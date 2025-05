EU planlegger å innføre flat avgift på små nettbestillinger

Et utkast til forslaget går ut på at gebyret på to euro – 20–25 kroner – skal gjelde varer som sendes direkte fra land utenfor EU til husstander i EU, skriver Financial Times , som har sett utkastet.

Varer som sendes til lager først, skal etter planen få et mindre gebyr på 0,5 euro. Gebyrene skal dekke den økende kostnaden for blant annet tollkontroll av post som kommer til EU.

Mer enn 4,6 milliarder varer sendes årlig fra land utenfor EU direkte til husstander innenfor EU. Mer enn 90 prosent kommer fra Kina, og det er særlig den økende mengden pakker som går helt utenom varelagre, som har bekymret EU-politikerne, fordi disse skaper mer arbeid for myndighetene.

Den stadig økende importen kommer i stor grad fra billignettbutikker som Temu og Shein, som har fått kritikk både for helse- og miljøfarlige stoffer i produktene og anklager om tvangsarbeid.

Nylig innførte USA lignende tiltak for å begrense importen av slike små pakker.