Analytikere: Markedet tror ikke på Trump

Da USAs president Donald Trump fredag kunngjorde at han «anbefaler» 50 prosent toll på alle varer fra EU, falt Stoxx Europe 600-indeksen «bare» én prosent – langt mindre enn fallet på opptil fem prosent ved tidligere tollutspill.

Ifølge flere analytikere handler dette om at markedet ikke tar trusselen bokstavelig, melder CNBC.

Barclays’ analysesjef Ajay Rajadhyaksha mener ifølge nyhetsbyrået at uttalelsen først og fremst er et strategisk utspill før samtaler mellom amerikanske og europeiske forhandlere. Han peker på formuleringen «anbefaler» som et tegn på at dette ikke er en fastsatt politikk.

Også Capital Economics’ Andrew Kenningham mener dette er et klassisk forhandlingsgrep. Han tror neppe at 50 prosent blir innført, men advarer om at toll kan ramme særlig Tyskland og Irland, skriver CNBC.

Les også Aksjestrateg Paul Harper: – Trump virker seriøs – Når markedet er under press, roer han seg, og når det kommer opp igjen, skrur han volumet opp, sier aksjestrateg Paul Harper om Donald Trump.

50 prosent toll: – Hvor kom det fra? – Trump går bare hardt ut før forhandlingene, tror sjeføkonom Kjetil Olsen om Donald Trumps nye toll-sjokk.

50% toll = 300 milliarder dollar

Tall fra 2024 viser at USA importerte varer for 606 milliarder dollar fra EU, med et handelsunderskudd på 236 milliarder. Dersom 50 prosent toll innføres i et helt år, kan det koste 300 milliarder dollar – hvorav 60 prosent, tilsvarende 180 milliarder dollar, vil bli betalt av amerikanske forbrukere, ifølge Barclays.

EU har likevel forberedt flere grep dersom handelskrigen materialiserer seg, med mulige tolltiltak planlagt fra 14. juli. ING-økonom Inga Fechner påpeker at unionen kan rette tiltak mot amerikanske teknologiselskaper gjennom strengere regulering, lisensforsinkelser og begrenset markedsadgang. Hun anslår at EUs økonomi kan få et BNP-tap på 0,6 prosentpoeng dersom tollene faktisk iverksettes.

– Gitt hvor store konsekvensene ville være for begge parter, virker det lite sannsynlig at Trump faktisk gjennomfører dette, sier Salomon Fiedler i Berenberg Economics, ifølge CNBC.

Jordan Rochester i Mizuho tror også dette er et taktisk utspill fra Trump. Han påpeker at hvis tollene blir gjensidige, men noen sektorer unntas, vil den reelle effektive satsen for EU ligge rundt 25 prosent.

– Markedet og EU håper at dette er et forsøk på å åpne forhandlingene – ikke starten på en permanent handelskonflikt, sier Rochester.