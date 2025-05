Det er full krise i XXL. Mandag kveld sendte sportskjeden ut en melding hvor det fremgår at det må hentes mellom 160 og 200 millioner kroner for å unngå brudd på lånebetingelsene.

«Vi begynner å se lyset i enden av tunnelen», sa konsernsjef i XXL, Freddy Sobin, etter førstekvartalspresentasjonen.

Det er Frasers Group som tilbyr selskapet et brolån, og som garanterer en mulig rettet emisjon som skal tilbakebetale brolånet. Det står videre i meldingen at det forhandles med Altor og bankene om å bli enige om en løsning.

Brolånet skal hjelpe selskapet med å unngå mislighold av eksisterende gjeld. Ifølge børsmeldingen kan Frasers alternativt stille garanti og sikkerhet for et tilsvarende lån fra XXLs banker.

Exit for Altor?

I børsmeldingen kommer det også frem at XXL er i spill. XXL-styret anbefaler aksjonærene å akseptere Frasers' bud på 10 kroner pr. aksje, noe styret ikke gjorde i forrige runde. Altors mann i styret, Tom Jovik, er med andre ord med på å anbefale budet. Finansavisen har ikke lyktes i å få en kommentar fra Jovik mandag kveld.

Altor, som eier 46 prosent av aksjene, har informert styret om at de vil vurdere å akseptere tilbudet, med frist innen tirsdag. Hvis Altor selger, vil Frasers få kontroll over mer enn to tredjedeler av aksjene i XXL. Styremedlemmene Ronny Blomseth og varamedlem samt ansattes representant, Thomas Brandsdal, har valgt å godta budet fra Frasers på 10 kroner.

At det sendes ut en så dramatisk børsmelding uten at de store aksjonærene på forhånd er blitt enige om hvordan de eventuelt skal dele lån og garantier seg imellom, sier alt om hvor anstrengt forholdet må være på bakrommet i XXL.