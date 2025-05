Japan åpner i økende grad for å kjøpe forsvarsmateriell fra ikke-amerikanske leverandører, en utvikling som har tiltatt siden Donald Trumps valgseier i USA, skriver Financial Times.

Det ble tydelig under landets største forsvarsmesse noensinne, DSEI Japan, hvor det var rekorddeltagelse fra europeiske produsenter.

– Tidligere var USA dominerende, men nå har det åpnet seg for at også andre land kan få en større bit av kaken, sier Lars Eriksson, Japan-sjef for svenske Saab.

Dobler forsvarsbudsjettet

Representanter fra Storbritannia, Skandinavia, Tyskland og Israel bekrefter at markedet er i endring, drevet av Russlands invasjon av Ukraina og økt geopolitisk usikkerhet.

Dette har ført til at Japan planlegger å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2027 – en kraftig økning fra den tidligere selvpålagte grensen på 1 prosent, som har vært gjeldende siden 1960-tallet.

Britiske Roke har allerede levert elektroniske krigføringssystemer til Japans selvforsvarsstyrker, og selskapet håper på inntekter på 100 millioner pund fra landet de neste fem årene. Til FT sier adm. direktør Paul MacGregor at stemningen i Japan nå er: «Vi liker det, så lenge det ikke er amerikansk».

DOBLER FORSVARSBUDSJETTET: Japans statsminister Shigeru Ishiba. Foto: Bloomberg

Ønsker bredere samarbeid

Japans statsminister Shigeru Ishiba bekreftet i sin tale under messen at landet ønsker bredere samarbeid med internasjonale produsenter av droner, missiler og kampfly. Dette vises også i Global Combat Air Programme – et storsatsingsprosjekt Japan deler med Storbritannia og Italia, som bevisst søker teknologiuavhengighet fra USA.

Selv om USA fortsatt vil være Japans primære forsvarspartner, er det nå tydelig at landet søker flere ben å stå på, skriver FT.

Et tegn på det skiftende kommersielle landskapet er at 471 selskaper fra 33 land deltok på årets DSEI-messe – en økning på mer enn 60 prosent sammenlignet med forrige messe i 2023. Hele 128 av disse var europeiske – det største antallet noensinne.